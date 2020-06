Bundesliga - Le Bayern Munich se montre intraitable également à Leverkusen

Le Bayern Munich s'est imposé 2-4 sur la pelouse du Bayer Leverkusen, samedi, lors de la 30e journée du championnat d'Allemagne de football, faisant un pas supplémentaire vers le titre.Les joueurs du Bayern se sont échauffés avec un t-shirt portant l'inscription "Carton rouge contre le racisme" et ont porté un brassard noir "BlackLiveMatters" durant la rencontre. Mené suite au but d'ouverture de Lucas Alario (10e), le Bayern n'a pas douté bien longtemps. Kingsley Coman, lancé par Leon Goretzka, a égalisé à la 27e minute. Goretzka, d'une frappe de l'entrée du rectangle (42e), a donné l'avantage aux Bavarois, qui creusaient l'écart avant la pause, grâce à Serge Gnabry, lequel lobait Lukas Hradecky après une balle en profondeur de Joshua Kimmich (45e). Ce but assomait Leverkusen, déjà privé de son jeune talent Kai Havertz, blessé. L'entraîneur, Peter Bosz, effectuait trois changements à la pause, cinq remplacements étant désormais autorisés. Cela n'empêchait pas le Bayern de poursuivre sur sa lancée. A la 66e minute, Thomas Müller centrait de la droite pour Robert Lewandowski, qui inscrivait de la tête son 30e but de la saison en championnat. Seule ombre au tableau, le carton jaune reçu en cours de rencontre par ces deux joueurs signifie qu'ils seront suspendus pour le prochain match, contre Mönchengladbach. Florian Wirtz, 17 ans, a réduit l'écart d'une belle frappe enroulée (89e). Avec 70 points, le Bayern se rapproche grandement d'un 30e titre, le 8e consécutif. Son plus proche poursuivant, le Borussia Dortmund, est provisoirement relégué à 10 longueurs. Axel Witsel, Thorgan Hazard et leurs équipiers recevront l'Hertha Berlin à 18h30. Leipzig aurait pu s'installer au deuxième rang, mais le RB a été accroché (1-1) à domicile par la lanterne rouge Paderborn. Patrick Schick (27e) a donné l'avantage à Leipzig. Dayot Upamecano (43e) a laissé les locaux à dix après avoir écopé d'une deuxième carte jaune (43e). Christian Strohdiek a égalisé dans les arrêts de jeu (90e+2). Leipzig (59 points) est troisième, devant le Borussia Mönchengladbach et le Bayer Leverkusen, qui suivent à trois longueurs, dans la course à la Ligue des Champions. Mayence a réalisé une excellente opération dans la lutte pour le maintien en s'imposant 0-2 à Francfort. Mayence est 15e avec 31 points, trois de plus que Dusseldorf, tenu en échec 2-2 par Hoffenheim, qui occupe la 16e position, celle de barragiste contre le troisième de la D2. Le Werder Brême (25 points/29 matchs) et Paderborn (20 points) sont actuellement relégables. (Belga)