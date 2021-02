Bundesliga - Leipzig s'impose contre Augsbourg et revient provisoirement à quatre longueurs du Bayern

Leipzig n'a déjà presque plus le droit à l'erreur s'il ne veut pas voir le Bayern Munich s'envoler vers un neuvième sacre de champion d'Allemagne de rang. Vendredi, les joueurs de Julian Nagelsmann se sont imposés (2-1) contre Augsbourg pour le compte de la 21e journée de Bundesliga et reviennent provisoirement à quatre points de la tête.Après de buts de Dani Olmo sur penalty (38e) et de Christopher Nkunku (43e) en première mi-temps, Leipzig s'est fait peur dans le dernier quart d'heure à la suite de la réduction du score signée Daniel Caligiuri, aussi sur penalty (76e). Mais Leipzig, qui défiera mardi Liverpool en huitièmes de finale de la Ligue des Champions, a conservé son avance malgré un final haletant. Au classement, le club visité compte désormais 44 points, soit quatre de moins que le Bayern. Après avoir remporté la Coupe du monde des clubs cette semaine, le Rekordmeister jouera lundi soir contre l'Arminia Bielefeld. Augsbourg est toujours 13e (22 pts). (Belga)