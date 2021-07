Bundesliga - Lukas Nmecha (ex-Anderlecht) rejoint le VfL Wolfsburg

L'Allemand Lukas Nmecha quitte Manchester City, son club de formation, et rejoint le VfL Wolfsburg, en Bundesliga. Il y a signé un contrat courant jusqu'en 2025, comme l'a annoncé le club allemand sur Twitter ce vendredi.Nmecha avait été prêté par Manchester City à Anderlecht au cours de la saison 2020/2021. Il avait disputé 41 matchs sous le maillot anderlechtois, marquant à 21 reprises et distribuant 3 passes décisives. Il avait déjà porté les couleurs de Wolfsburg pendant la première partie de la saison 2019/2020 (12 matches, pas de but). Cet été, l'attaquant de 22 ans a disputé l'Euro U21 avec la sélection espoirs allemande. Titulaire à chaque rencontre, il a inscrit quatre buts et donné une passe décisive au cours des 6 matchs disputés par son équipe en route vers le titre. Nmecha a d'ailleurs marqué le but de la victoire en finale, contre le Portugal (1-0). (Belga)

