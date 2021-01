Bundesliga - Mené 0-2 à la pause, le Bayern en passe 5 à Mayence en seconde période

Le Bayern Munich a battu Mayence 5 buts à 2, dimanche, lors de la 14e journée du championnat d'Allemagne de football. Les Bavarois étaient pourtant menés 0-2 à la pause.Jonathan Burkardt (32e) et Alexander Hack (44e) donnaient un double avantage à Mayence, avant-dernier de la Bundesliga. L'avance des visiteurs auraient pu être encore plus importante en début de seconde période, mais le poteau repoussait une frappe de Danny Latza (48e). Le Bayern a alors commencé sa remontée: Robert Lewandowski (50e) réduisait l'écart et Leroy Sané (55e) égalisait. A la 59e, la chance de Mayence tournait définitivement: une frappe de Robin Quaison échouait sur la transversale. Après un but contre son camp de Leandro Barreiro Martins annulé suite à l'intervention du VAR pour hors-jeu (65e), le Bayern prenait l'avantage par Niklas Sule (70e). Lewandowski (76e sur penalty et 83e) se chargeait de mettre le champion d'Europe à l'abri. Avec 33 points, le Bayern reprend la tête du classement, provisoirement laissée à Leipzig (31 points), victorieux 0-1 à Stuttgart samedi soir. Le Bayer Leverkusen, battu par Francfort (2-1), se trouve désormais à cinq longueurs. Mayence (6 points) reste 17e et avant-dernier, à quatre unités de Bielefeld, barragiste pour le maintien. (Belga)