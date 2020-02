Bundesliga - Pas de vainqueur, ni de but, dans le match au sommet Bayern Munich - RB Leipzig

Le Bayern Munich a manqué l'occasion de distancer son rival du RB Leipzig dimanche à l'occasion du match au sommet de la 21e journée du championnat d'Allemagne de football. Comme à l'aller (1-1), les deux formations se sont en effet quittées sur un nul (0-0).L'arbitre Marco Fritz a sanctionné une faute de Dayot Upamecano sur Robert Lewandowski d'un penalty, à la 53e minute. Mais il est revenu sur sa décision à l'initiative de l'assistance-vidéo (VAR), l'attaquant polonais étant en position de hors-jeu. Les deux équipes et en particulier Leipzig, se sont procurées des occasions. Timo Werner doit ainsi encore se demander comment il n'a pas conclu victorieusement la magnifique action de Christopher Nkunku (ex-PSG) à la 62e. En face Leon Goretzka également, peut nourrir des regrets. Mais lui au moins a l'excuse d'avoir vu son tir brillamment détourné par le gardien Peter Gulacsi, à la 80e. A noter le retour sur le terrain à la 67e minute du défenseur international français Lucas Hernandez, absent depuis octobre à cause d'une grave blessure à la cheville droite. Le Bayern Munich, qui restait sur une série de huit victoires consécutives, toutes compétitions confondues, conserve un point d'avance (43-42) sur Leipzig. Le Borussia Dortmund est à quatre points, comme le Borussia Mönchengladbach, qui compte un match en moins, et le Bayer Leverkusen à six points. Le Bayern et Leipzig ont rendez-vous avec les équipes londoniennes de Chelsea et Tottenham en hutièmes de finale de la Ligue des Champions. Leipzig, éliminé, 1-3, de la Coupe par Francfort mardi, n'a plus gagné depuis la 18e journée (3-1 contre l'Union Berlin). Mais le premier titre de l'histoire du club est toujours à portée, après ce nul blanc arraché devant 75.000 spectateurs à l'Allianz Arena. (Belga)