Bundesliga - Quatre joueurs du Bayern Munich positifs au coronavirus

Les joueurs du Bayern Munich Manuel Neuer, Kingsley Coman, Corentin Tolisso et Omar Richards ont été testés positifs au coronavirus, a annoncé samedi le club allemand.Le Bayern devait initialement reprendre les entraînements ce dimanche 2 janvier mais a décidé de reporter la reprise d'un jour pour procéder aux tests PCR de l'ensemble de l'effectif et des membres du staff. Dino Toppmöller, l'adjoint de Julian Nagelsmann, a lui aussi été testé positif. Les Bavaoris occupent actuellement la tête de la Bundesliga avec 43 points en 17 rencontres. Ils comptent neuf unités d'avance sur le Borussia Dortmund, son plus proche poursuivant. Le Bayern reprendra la compétition le vendredi 7 janvier avec la réception du Borussia Mönchengladbach. (Belga)