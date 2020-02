Bundesliga - Tenu en échec par Mönchengladbach, Leipzig laisse la tête au Bayern

Leipzig a cédé sa place de leader de la Bundesliga au Bayern Munich après son partage à domicile 2-2 face à Mönchengladbach, samedi, dans le cadre de la 20e journée.Mönchengladbach menait 0-2 à la pause après les buts de Plea (24e) et Hofman (35e). Schick a relancé Leipzig en début de seconde période suite à une mésentente entre le gardien Sommer et son équipier Zakaria (50e). Plea a laissé Mönchengladbach à dix après avoir écopé de deux cartes jaunes en quelques secondes à l'heure de jeu. Nkunku a égalisé d'une superbe frappe de l'entrée du rectangle en toute fin de match (89e). Au classement, le Bayern, vainqueur 1-3 à Mayence, s'empare de la tête avec 42 points. Leipzig recule en deuxième position avec un point de moins. Dortmund, victorieux 5-0 face à l'Union Berlin, et Mönchengladbach suivent à trois longueurs. (Belga)