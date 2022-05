Bundesliga - Wolfsburg se sépare de son coach Florian Kohfeldt

Le VfL Wolfsburg et Florian Kohfeldt, qui avait succédé à Mark van Bommel en octobre dernier, ont décidé de commun accord de mettre fin à leur collaboration, dimanche.À son arrivée, Kohfeldt a commencé fort avec quatre victoires consécutives mais cette période faste a été suivie d'une longue série de résultats médiocres. Au final, les Loups ont terminé à la douzième place, bien en dessous des attentes du conseil d'administration. Avec Koen Casteels, Sebastiaan Bornauw, Dodi Lukebakio et Aster Vranckx, quatre Belges sont actifs à Wolfsburg. Samedi, le Borussia Mönchengladbach et Augsbourg ont également mis fin à leur collaboration avec leur entraîneur. (Belga)