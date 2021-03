Buteur, Leandro Trossard permet à Brighton de respirer

Auteur du but de la victoire à la 56e minute de jeu, le Diable Rouge Leandro Trossard a permis à Brighton & Hove Albion de s'imposer sur la pelouse de Southampton dimanche au St. Mary's Stadium (1-2) et ainsi prendre trois points importants dans le bas du classement de Premier League.Les Seagulls pointent à la 16e place avec 29 points et 28 matches au compteur. Ils comptent trois longueurs d'avance sur Fulham (26 pts/29 m.), 18e et premier club à figurer dans la zone rouge. Brighton a ouvert le score via Lewis Dunk à la 16e mais les Saints ont rétabli l'égalité dix minutes plus tard grâce à Che Adams (1-1, 27e). En seconde mi-temps, Trossard, bien servi en un temps par Danny Welbeck, a ajusté Fraser Forster d'une frappe puissante afin de marquer son 3e goal de la saison (1-2, 56e). Le Belge de 26 ans a ensuite cédé sa place à la 86e. (Belga)