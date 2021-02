Caleb Ewan, vainqueur samedi, déjà soulagé de remporter une victoire cette année

Caleb Ewan (Lotto Soudal) s'est offert la 47e victoire de sa carrière et la première cette saison en s'adjugeant le sprint final du Tour des Emirats arabes unis (WorldTour) à l'issue de la 7e étape samedi à Abou Dhabi."Nous étions venus ici pour gagner une étape et comme il n'en restait qu'une, il fallait aller la chercher. Cela m'a mis un peu de pression. Mais l'équipe a fait un très bon travail et cela montre que je suis en assez bonne forme. Cela m'a en tous cas permis de faire un bon sprint à la fin", a expliqué l'Australien, 26 ans, à l'interview d'après-course, privant ainsi l'Irlandais Sam Bennett (Deceuninck-Quick Step), 2e samedi, d'une 3e victoire cette semaine. "L'idée n'était pas de tenir sa roue, mais j'ai essayé d'être devant sinon le risque était de démarrer trop tard. Je suis déjà soulagé avec cette victoire parce que de toute ma carrière je n'ai pas passé une saison sans gagner. Donc, c'est très bien avant de revenir en Europe. J'ai de beaux objectifs pour cette saison et c'est super de commencer par une victoire ici." (Belga)