Calendrier UCI: "Une étape très importante pour repartir de l'avant"

L'Union cycliste internationale (UCI) a annoncé mardi le calendrier cycliste remanié en raison de la pandémie de coronavirus. La saison reprendra le 1er août avec les Strade Bianche et se terminera le 31 octobre par le Tour de Lombardie. "Nous avons mis sur pied un nouveau calendrier solide, attractif, varié et le plus cohérent et réaliste possible, dans les meilleurs délais, et en fonction des informations disponibles aujourd'hui concernant l'évolution de la pandémie", déclare David Lappartient, le président de l'UCI."Coureurs, équipes et organisateurs disposent dorénavant des dates dont ils ont besoin pour anticiper la reprise au 1er août. C'est une étape très importante que l'ensemble de la communauté cycliste, éprouvée par l'impact financier de la pandémie, attendait pour repartir de l'avant", poursuit le président de l'UCI. "Je tiens à saluer l'esprit de solidarité, le sens des responsabilités de tous les acteurs - je remercie à cet égard Unipublic qui a accepté de réduire la durée du Tour d'Espagne - et le courage dont ont fait preuve, en ces temps difficiles, les familles du cyclisme professionnel sur route. Nous continuerons d'avancer ensemble en vue de la reprise de la saison, en rappelant néanmoins que la santé des coureurs et de toutes les parties concernées demeurera la priorité absolue, et que le redémarrage effectif de nos activités restera conditionné à l'évolution de la situation sanitaire mondiale". (Belga)