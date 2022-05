Cambriolage au palais de Justice: un homme interpellé et entendu

Un homme a été interpellé mercredi vers 05h00 du matin dans le palais de Justice de Bruxelles, a indiqué à 11h00 le parquet de Bruxelles. On ignore encore si quelque chose a été volé. Le parquet devrait fournir de plus amples informations au cours de la journée.C'est la direction de la sécurisation (DAB) de la police fédérale qui a constaté qu'un homme déambulait dans le palais de Justice. "Les services de sécurité de la police fédérale ont pu rapidement localiser et intercepter l'individu", a expliqué Sarah Durant, porte-parole du parquet de Bruxelles. "Il est actuellement entendu par les services de police." L'homme est né en 1999. L'enquête suit son cours pour déterminer les circonstances exactes des faits. Il a cassé une vitre au premier étage pour entrer dans le palais de Justice, selon une précision du parquet de Bruxelles. D'après des informations obtenues sur place par Belga, il serait passé par l'escalier extérieur à gauche de l'entrée principale, normalement fermé au public, et serait entré dans le palais par le premier étage en cassant une vitre. Une vitre du greffe civil de la cour d'appel a aussi été brisée, de même qu'une autre sur son trajet jusqu'à ce bureau. Des sources dans le palais avancent que le suspect aurait été interpellé avec des dossiers du parquet général en main, mais cela n'a pas été confirmé par le parquet de Bruxelles pour l'instant. En raison du cambriolage, le palais de Justice n'a pas ouvert ses portes au public avant 09h00. Une longue file d'attente s'est donc formée à l'entrée, tandis que les audiences ont commencé avec du retard. (Belga)