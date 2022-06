Candidature belgo-néerlandaise pour les Mondiaux de hockey dames et messieurs en 2026

La Belgique et les Pays-Bas ont déposé une candidature commune pour organiser, en 2026, les Coupes du monde de hockey dames et messieurs. La FIH, fédération internationale de hockey, l'a annoncé mercredi.La candidature belgo-néerlandaise propose deux sites, l'un à Wavre et l'autre à Amstelveen, pour accueillir de concert les tournois masculin et féminin. L'Afrique du Sud, et le site de Potchefstroom, offre la même possibilité. Ces deux candidatures sont les seules où les deux tournois, qui se tiennent tous les quatre ans, se joueraient au même endroit et au même moment. L'Australie, l'Afrique du Sud et l'Uruguay ont déposé une candidature pour le tournoi féminin uniquement alors que l'Angleterre, l'Allemagne et l'Afrique du Sud proposent d'organiser le tournoi masculin. Le choix sera arrêté le 3 novembre lors d'une réunion du conseil exécutif de la FIH et annoncé le lendemain ou surlendemain lors d'un congrès de la fédération internationale. Les Red Lions, équipe nationale masculine belge, est championne olympique, du monde et d'Europe en titre. (Belga)