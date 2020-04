Carrefour installe une unité mobile de désinfection pour ses clients sur la place Jourdan

Une unité mobile de désinfection a été installée deuis vendredi au Carrefour Market sur la place Jourdan à Etterbeek. Il s'agit que d'un projet test de Carrefour et de son partenaire Disinfect.L'unité de désinfection installée dans un conteneur se trouve à quelques mètres devant l'entrée du supermarché Carrefour. Tous les clients qui veulent entrer dans le magasin pourront passer par la cabine. Ils sont invités à se désinfecter les mains avec du gel hydro-alcoolique et peuvent également stériliser leur caddie ou panier. Un employé de Carrefour désinfecte également systématiquement les poignées des caddies. "Nous voulions aller plus loin et donner à tous les clients la possibilité de se désinfecter les mains avec du gel hydro-alcoolique et de stériliser leurs paniers et caddies. En même temps, cela nous permet également de réguler le flux des personnes qui entrent dans le magasin", explique le directeur de l'innovation chez Carrefour Belgium, Arnaud Lesne. Actuellement, il n'est pas prévu d'installer des unités de désinfection similaires dans les autres supermarchés de la chaîne. La réaction des clients à l'initiative sera examinée d'abord. L'unité de désinfection restera disponible jusqu'à la fin du mois d'avril. (Belga)