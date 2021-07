Carrefour rappelle ses "nouilles royales" pour des allergènes non mentionnés

Les supermarchés Carrefour rappellent, en concertation avec l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca), le produit "nouilles royales", vendu au rayon "traiteur", car l'étiquette ne mentionne pas les allergènes blé, ?ufs, crustacés (crevettes), soja, poissons (anchois), a indiqué le groupe mercredi.La barquette de 350 grammes, de la marque Carrefour, arbore le 10/07/2021 comme date limite de consommation et le numéro de lot 215168 B912. L'article était disponible à la vente jusqu'au 24 juin. Les personnes intolérantes ou allergiques à l'un des allergènes pointés sont priées de ne pas consommer le produit et de le ramener au magasin. Il leur sera remboursé. Si le produit a déjà été consommé et que des réactions allergiques se sont manifestées, il est conseillé de consulter un médecin en mentionnant cette consommation. Pour les consommateurs non allergiques, le produit ne présente aucun danger. Le service consommateurs de Carrefour est accessible gratuitement au 0800/910.11, de 08h30 à 20h00 du lundi au samedi. (Belga)

