Casper Ruud se défait de Pablo Andujar et se qualifie pour la finale

Casper Ruud (ATP 24) s'est qualifié pour la finale du tournoi ATP de Genève, joué sur terre battue et doté de 419.470 euros, vendredi. En demi-finale, le Norvégien, tête de série N.3, s'est imposé en deux sets 6-3, 6-2 contre l'Espagnol Pablo Andujar (ATP 75).Ruud, 22 ans, disputera la quatrième finale de sa carrière sur le circuit ATP. Il tentera de remporter le deuxième titre de sa carrière après celui à Buenos Aires en 2020 L'autre demi-finale mettra aux prises le Canadien Denis Shapovalov, 15e mondial et tête de série N.2, à l'Uruguayen Pablo Cuevas, 102e mondial et issu des qualifications. (Belga)