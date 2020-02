Cent-vingts vols annulés à l'aéroport d'Amsterdam-Schiphol à cause de la tempête

Environ 120 vols au départ et à destination de l'aéroport d'Amsterdam-Schiphol ont été annulés en raison de la tempête Ciara qui touche dimanche le nord-ouest de l'Europe, a indiqué un porte-parole de l'aéroport.Ces annulations concernent notamment des vols des compagnies aériennes KLM, British Airways, EasyJet et Lufthansa. KLM avait déjà annoncé samedi annuler 40 vols européens en prévision de la tempête. D'autres annulations, ainsi que des retards, pourraient encore avoir lieu dans la journée, a précisé le porte-parole d'Amsterdam-Schiphol, l'un des plus importants "hubs" aériens d'Europe. Des rafales de vent pouvant aller jusqu'à 120 km/h doivent balayer les Pays-Bas dimanche, a averti l'Institut royal météorologique néerlandais (KNMI), qui a émis une alerte orange sur tout le pays. (Belga)