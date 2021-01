Certains numéros d'urgence toujours indisponibles à cause d'une panne

En raison d'une panne dans les centres d'urgence survenue dans la nuit de jeudi à vendredi, les numéros 100, 101 et 112 restent difficilement accessibles en Belgique, a indiqué le Centre de Crise.Les problèmes se sont manifestés vers minuit à la suite d'une panne technique chez Proximus. Peu après 4 heures, certains centres d'urgence étaient toujours confrontés à ces soucis techniques. On ne sait pas encore quand le problème sera totalement résolu. "Proximus cherche actuellement une solution technique et est en contact avec le gouvernement", précise le Centre de Crise. Il existe trois numéros de téléphone alternatifs par province pour joindre le 112, selon l'opérateur de télécommunications. La liste de ces numéros est disponible sur le site centredecrise.be. A Bruxelles: +32471512857 (Proximus), +32471512858 (Orange) ou +32471512859 (Base). Dans le Hainaut: +32471513152 (Proximus), +32471513162 (Orange) ou +32471513172 (Base). A Liège: +32471513156 (Proximus), +32471513166 (Orange) ou +32471513176 (Base). Dans le Luxembourg: +32471513154 (Proximus), +32471513164 (Orange) ou +32471513169 (Base). A Namur: +32471512957 (Proximus), +32471513158 (Orange) ou +32471513159 (Base). A Anvers: +32471513146 (Proximus), +32471513147 (Orange) ou +32471513148 (Base). Dans le Limbourg: +32471513128 (Proximus), +32471513137 (Orange) ou +32471513139 (Base). En Flandre orientale: +32471512738 (Proximus), +32471512781 (Orange) ou +32471512784 (Base). Dans le Brabant flamand: +32471512804 (Proximus), +32471512865 (Orange) ou +32471512877 (Base). En Flandre occidentale: +32471512904 (Proximus), +32471512970 (Orange) ou +32471513142 (Base).µ (Belga)

