"Ces 4 dernières années ont rappelé l'importance d'organisations multilatérales fortes"

Après quatre années plus compliquées entre les Etats-Unis sous Trump et ses alliés européens, l'arrivée du nouveau président Joe Biden a rendu le sourire à la plupart des membres de l'Alliance atlantique. "Les alliés ont salué l'engagement ferme de M. Biden sur le lien transatlantique", a confirmé le secrétaire général Jens Stoltenberg en conférence de presse.Le 46e président des Etats-Unis a notamment qualifié l'Alliance atlantique d'essentielle et d'importance cruciale pour son pays. "Ces quatre dernières années, nous avons appris l'importance d'avoir des institutions multilatérales fortes en temps incertains", a soulevé M. Stoltenberg. "Elles transcendent les leaders" actuels, "peuvent résister aux différents orages de la politique", a-t-il argumenté. Le secrétaire général a qualifié la rencontre des trente alliés, la première "en personne" depuis décembre 2019, de "très bon sommet", avec, à son issue, "des décisions de grande ampleur". "Nous étions très heureux de nous retrouver au sein de notre famille transatlantique", a-t-il glissé, évoquant une ambiance de "rentrée des classes". (Belga)

