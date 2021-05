"Cette majorité saisit chaque occasion pour me discréditer", déplore Theo Francken

"Cette majorité arc-en-ciel (paars-groen en néerlandais, ndlr) saisit chaque occasion pour me discréditer, moi et mon parti", a réagi Theo Francken après l'annonce de la sanction le visant à la Chambre. "Après les applaudissements hallucinants de la présidente de la Chambre, Eliane Tillieux (PS), m'accusant de sexisme, je suis désormais accusé de partager des informations secrètes. Vous ne pouvez pas tronquer plus fortement la vérité", réagit le député nationaliste."En aucun cas, je n'ai violé la confidentialité de la commission", poursuit Theo Francken. "Le comité de suivi des missions à l'étranger se tient bien sûr à huis clos car nous y sommes informés des opérations de nos soldats à l'étranger. Ces informations ne doivent pas être diffusées car nos hommes et nos femmes ne doivent pas être mis en danger. Mais je n'ai partagé aucune information sur une mission en cours à l'étranger. Je fais partie de ce comité depuis 2010. Je suis un homme de la Défense. Je dédie mon c?ur et mon âme à nos hommes et femmes de la Défense. Je ne penserais jamais à partager des informations qui pourraient mettre en danger leurs opérations ou leur vie." "Les fuites anonymes concernant des réunions à huis clos sont monnaie courante", ajoute-t-il. "J'ai clairement partagé des informations non secrètes avec la population, en toute transparence. Elles ne mettaient en aucun cas en danger nos troupes ou notre sécurité nationale. La décision de savoir si j'ai ou non violé le secret est une décision purement politique de la majorité. Toute raison est bonne pour me nuire." Selon lui, "il s'agit d'un jeu purement politicien, joué par la ministre de la Défense socialiste (Ludivine Dedonder, ndlr) et la présidente de la Chambre avec le soutien de la majorité, pour me discréditer. La ministre ne peut manifestement pas faire face à notre forte opposition de fond au sein de la commission de la Défense. Le fait qu'elle ait divulgué sa plainte à la presse avant que moi ou le président du comité n'en soyons informés en dit suffisamment sur ses véritables motivations". La député fédéral s'est vu sanctionné jeudi par la Chambre pour un tweet publié dans la foulée d'une réunion de la commission spéciale chargée du Suivi des missions à l'étranger, le 17 mars dernier. M. Francken avait publié un tweet affirmant que la Belgique ne participerait pas en 2021 à l'opération militaire anti-djihadiste française Barkhane au Sahel. En conséquence, il se voit notamment appliquer une retenue de 20% sur son indemnité parlementaire pendant une période de trois mois. (Belga)