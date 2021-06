"Cette semaine se termine comme dans un rêve" - Remco Evenepoel

Le jeune coureur belge Remco Evenepoel (Deceuninck - Quick Step) était très satisfait de sa victoire au classement général du Tour de Belgique dimanche. "Après tout ce que j'ai traversé, cette première victoire, c'est vraiment une bonne chose et c'est une forme de remerciement à tous ceux qui m'ont soutenu."Remco Evenepoel avait été grièvement blessé à la suite d'une chute au Tour de Lombardie, le 15 août. "Avoir été apte à prendre le départ du Giro cette année après toute la revalidation et venir s'imposer ici (au Tour de Belgique), c'est très encourageant pour la suite. Nous sommes prêts", a déclaré le coureur à l'issue de la 5e étape finale du Tour de Belgique, remportée au sprint par son coéquipier Mark Cavendish. Evenepoel comptait 45 secondes d'avance au classement général avant de prendre le départ dimanche et après près de 180 kilomètres entre Turnhout et Beringen, les choses n'ont pas beaucoup changé. "C'était une étape très nerveuse. Ma dernière tâche était de bien placer mes coéquipiers dans la dernière ligne droite. C'est très chouette que Cavendish gagne. La semaine se termine comme dans un rêve." Après les deux championnats de Belgique et un stage, "peut-être en Espagne", Remco Evenpoel se rendra début juillet à Tokyo pour les Jeux olympiques. (Belga)