CEV Challenge Cup (d) - Ostende remporte le match aller des 32es de finale à Sliedrecht

Ostende s'est imposé 1-3 contre les Néerlandaises de Sliedrecht en match aller des 32es de finale de la CEV Challenge Cup dames de volleyball mercredi aux Pays-Bas.Les Ostendaises avaient remporté les deux premiers sets 25-22 et 25-23. Sliedrecht avait réduit le score en remportant le 3e set (26-24) avant qu'Ostende ne valide son succès dans le 4e set, remporté 26-24. Le match retour est prévu le mercredi 3 novembre prochain à Ostende. En cas de qualification pour les 16es de finale, les Côtières s'offriraient un duel 100% belge face à Genk. Asterix Beveren, champion de Belgique en titre, dispute lui la CEV Cup, tout comme le VC Oudeghem. Beveren affrontera les Grecques du PAOK en 16es de finale tandis que Oudeghem sera opposé à une autre équipe grecque: Santorin. Les matches aller sont prévus le mercredi 17 novembre. Chez les messieurs, Roulers et Maaseik sont qualifiés pour la phase de poules de la Ligue des Champions. Menin et Louvain joueront la CEV Cup tandis qu'Achel est engagé en Challenge Cup. (Belga)

