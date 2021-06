CEV Continental Cup - La Belgique éliminée, pas de qualification olympique pour Koekelkoren et Van Walle

La Belgique a été éliminée en quart de finale de la CEV Continental Cup de beachvolley, le dernier tournoi qualificatif pour les Jeux Olympiques, jeudi, à La Haye, manquant ainsi une place pour Tokyo.Dennis Deroey et Martijn Colson (N.32) ont perdu le premier match 2-1 (21-12, 19-21, 15-12) face à Yorick de Groot et Stefan Boermans (N.4). Dries Koekelkoren et Tom van Walle (N.10) ont ensuite été battus 2-0 (21-19, 21-17) par Christiaan Varenhorst et Ruben Penninga (N.5) Lors de la CEV Continental Cup, les nations sont représentées par deux duos. Les duels se jouent au meilleur des trois matchs. La nation victorieuse du tournoi de La Haye obtient une place pour le tournoi olympique de Tokyo. (Belga)