CEV Continental Cup - Les Belges éliminés en demi-finales

La Belgique, représentée par les paires Dries Koekelkoren/Tom van Walle (N.4) et Martijn Colson/Dennis Deroey (N.14), a été éliminée en demi-finale de la CEV Continental Cup de beachvolley à Baden, en Autriche, samedi.Opposés à la Pologne, les Belges ont perdu leurs deux rencontres. Deroey et Colson ont été battus 2-0 (21-15, 21-18) par Piotr Kantor et Bartosz Losiak. Koekelkoren et Van Walle se sont ensuite inclinés 2-1 (21-17, 19-21 et 15-11) face à Maciej Rudol et Mikolaj Miszczuk. Dimanche, la Belgique rencontrera l'Autriche pour la troisième place. La Belgique commencera avec déjà une victoire au compteur, car la paire autrichienne Martin Ermacora/Moritz Pristauz (N.1), qui devait jouer contre Deroey et Colson, est annoncée forfait par la Confédération européenne de volley (CEV). Plus tôt dans la journée, les Belges avaient battu la Serbie 2-0, s'assurant une place dans le top-5, laquelle donne accès au 3e et dernier tournoi de qualification final pour les Jeux Olympiques de Tokyo, qui se déroulera à La Haye (23-26 juin). La CEV Continental Cup de Baden est l'un des derniers tournois officiels de qualification pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Les fédérations nationales sont représentées par deux paires. Outre la Belgique, la poule de Baden comprend le pays hôte, l'Autriche, ainsi que la Pologne, la Suisse, le Danemark, la Serbie, la Slovaquie et la France. (Belga)