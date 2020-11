Ceylin del Carmen Alvarado championne d'Europe chez les dames, Sanne Cant 7e

La Néerlandaise Ceylin del Carmen Alvarado a remporté la médaille d'or dans la course élites dames des championnats d'Europe de cyclo-cross samedi à Rosmalen aux Pays-Bas. Ses compatriotes Annemarie Worst et Lucinda Brand remportent respectivement la médaille d'argent et la médaille de bronze. Sanne Cant termine meilleure Belge avec une septième place à 1.20 d'Alvarado.Dès le premier tour, six coureuses s'échappaient en tête de la course avec quatre Néerlandaise, Sanne Cant et la Française Perrine Clauzel. À la mi-course, Ceylin del Carmen Alvarado, championne du monde en titre, et Annemarie Worst creusaient l'écart mais étaient reprises par Lucinda Brand avant d'entamer le dernier tour. Alvarado et Worst distançaient Brand dans le dernier tour et Alvarado se montrait la plus rapide au sprint. Lucinda Brand complète un podium 100% néerlandais à 22 secondes d'Alvarado. Sanne Cant termine 7e et meilleure Belge. Plus tôt dans la journée, le Néerlandais Ryan Kamp s'est imposé chez les espoirs messieurs. Dimanche, la course espoirs dames est prévue à 12h00, avant la course élites messieurs à 13h30. (Belga)