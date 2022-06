Challenge Tour - Christopher Mivis, 63e, meilleur Belge en Espagne

Christopher Mivis a bouclé en 71 coups le premier tour de l'Emporda Challenge de golf, comptant pour le Challenge Tour et doté de 250.000 euros, jeudi à Torroella de Montgri, en Espagne.Sur sa carte, le Limbourgeois a noté deux birdies et trois bogeys. Du coup, ile se retrouve 63e au classement à cinq coups des Espagnols Alejandro Del Rey et Manuel Elvira et du Finlandais Matias Honkala. Kristof Ulenaers, auteur d'un tour en 75 coups, est 137e. Jean de Wouters d'Oplinter, qui a eu besoin de 82 coups, est relégué à la 156e et dernière place. (Belga)