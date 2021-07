Challenge Tour - Kristof Ulenaers 53e après le troisième tour au Vaudreuil

Kristof Ulenaers se trouve à la 53e place à l'issue du troisième tour du Vaudreuil Challenge, épreuve du Challenge Tour de golf dotée de 210.000 euros, samedi en France. Avec un tour de 72 coups, soit un au-dessus du par, il a amené son total à 215 (deux au-dessus du par). La première place est partagée par le Chilien Hugo Leon et l'Allemand Marcel Siem, tous deux auteurs de 202 coups.Classement après le troisième tour - par 71: 1. Hugo Leon (Chi) 202=68-69-65 -11 . Marcel Siem (All) 202=71-62-69 3. Alfredo Garcia-Heredia (Esp) 203=69-63-71 4. Allen John (All) 205=70-68-67 . Benjamin Rusch (Sui) 205=70-63-72 ... 53. Kristof Ulenaers (Bel) 215=73-70-72 (Belga)

