Challenge Tour - Kristof Ulenaers remporte le Challenge de Cadix

Grâce à son tour final en 72 coups, Kristof Ulenaers a prouvé qu'il était le meilleur au Challenge de Cadix de golf, comptant pour le Challenge Tour et doté de 200.000 euros, dimanche sur le parcours du Real Novo Sancti Petri golf-club de Cadix, au sud de l'Espagne.Ulenaers, qui pour la première fois en tant que professionnel a pu participer à un tournoi du Challenge Tour, a posé les bases de sa victoire pendant les trois premiers jours où il a laissé la concurrence derrière lui avec des parcours réussis en 65, 65 et 67 coups. Lors de son dernier tour, il a commencé par un bogey, mais avec un eagle, il a conservé son avance de sept coups. Après deux bogeys et un birdie, il a encaissé un triple bogey sur le onzième trou, un par cinq. L'Allemand Hurly Long en a profité pour revenir à trois coups. Sur ses six derniers trous, le Limbourgeois de 22 ans a réussi trois autres birdies, ce qui lui a permis de conserver une avance de cinq coups sur son premier poursuivant. Ulenaers grimpe à la douzième place du classement du Challenge Tour. Il a également obtenu son billet pour le Challenge de España qui débute mardi sur le même terrain de golf. Classement final : 1. Kristof Ulenaers (Bel) 269=65-65-67-72 -19; 2. Hurly Long (All) 274=68-66-70-70; 3. Santiago Tarrio (Esp) 276=72-71-68-65; 4. Alfredo Garcia-Heredia (Esp) 277=69-71-69-68, . Anton Karlsson (Suè) 277=71-72-64-70 (Belga)