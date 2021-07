Challenge Tour - Ulenaers passe le cut, Mivis non au Vaudreuil

Grâce à un deuxième tour en 70 coups, Kristof Ulenaers a franchi le cut du Vaudreuil Challenge de golf, comptant pour le Challenge Tour et doté de 210.000 euros, vendredi sur le parcours du PGA Golf du Vaudreuil, en France. Pour Christopher Mivis, le tournoi est terminé.Si Ulenaers est passé de la 71e à la 54e place, Mivis a reculé de la 88e à la 89e position malgré un meilleur second tour en 72 coups par rapport aux 74 de la veille. Avec un total de 146 points, il était trois coups au-dessus du cut. Le Français Clément Sordet a eu beau réussir un hole-in-one de 158 mètres sur le 16e trou (par-3 ), il a quand même été éliminé. Classement après le 2e tour: 1. Paul Peterson (USA) 131=64-67 -11 . Alfredo Garcia-Heredia (Esp) 132=69-63 3. Marcel Siem (All) 133=71-62 . Benjamin Rusch (Sui) 133=70-63 5. Dimitrios Papadatos (Aus) 135=70-65 .Ivan Cantero Gutierrez (Esp) 135=67-68 .. 54. Kristof Ulenaers (Bel) 143=73-70 89. Christopher Mivis (Bel) 146=74-72. (Belga)

