Challenger d'Almaty - Zizou Bergs remporte son 3e tournoi de l'année

Zizou Bergs a remporté le tournoi de tennis Challenger d'Almaty, une épreuve jouée sur terre battue dotée de 52.080 dollars, dimanche au Kazakhstan.Zizou Bergs, 21 ans, 259e à l'ATP, a battu le Kazakhstanais Timofey Skatov, 399e mondial, 20 ans, après avoir perdu le premier set: 4-6, 6-3, 6-2 en deux heures de match. Zizou Bergs décroche ainsi son troisième titre Challenger. C'est issu des qualifications qu'il a remporté ses deux premiers, cette année au mois de mars, à Lille et à Saint-Petersbourg, tous les deux sur surface dure. Vendredi, dans un duel 100% belge, Zizou Bergs avait surpris Kimmer Coppejans, 27 ans, 174e mondial, en quarts de finale, en trois sets 6-3, 2-6, 6-4 et plus de deux heures de jeu (2h06). Associés en double, le duo avait été éliminé la veille en quart de finale. (Belga)

© 2021 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.