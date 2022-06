Challenger d'Ilkley: Zizou Bergs se qualifie pour les quarts de finale

Zizou Bergs s'est qualifié pour les quarts de finale du tournoi Challenger d'Ilkley, joué sur gazon et doté de 134.920 euros, jeudi en Grande-Bretagne.Bergs, 207e mondial et issu des qualifications, s'est imposé en deux sets 7-6 (7/2), 6-4 contre le Britannique Daniel Cox, 505e mondial et également issu des qualifications. La rencontre a duré 1 heure et 31 minutes. Pour une place dans le dernier carré, le N.2 belge sera opposé à l'Italien Andreas Seppi, 151e mondial, 38 ans et ancien N.18 mondial. Bergs est le seul Belge présent dans le tableau final en Grande-Bretagne. Lors du premier tour des qualifications, il avait éliminé Ruben Bemelmans. (Belga)