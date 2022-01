Challenger de Bendigo - Ruben Bemelmans s'impose en finale du double

Ruben Bemelmans a remporté en double le tournoi Challenger de Bendigo, joué sur surface dure et doté de 58.320 dollars, samedi en Australie. Associé à l'Allemand Daniel Masur, avec qui il forme la première tête de série, il s'est imposé en deux sets 7-6 (2), 6-4 face au Français Enzo Couacaud et le Slovène Blaz Rola, têtes de série N.2.Bemelmans remporte par la même occasion son premier tournoi de la saison. En 2021, il avait disputé trois finales en double sur le circuit Challenger, dont deux remportées. En simple, il avait remporté le tournoi de Cherbourg en France. Bemelmans, 212e mondial, avait été éliminé au premier tour en simple après sa défaite 6-4, 6-4 contre le Tchèque Vit Kopriva (ATP 198). Zizou Bergs (ATP 192) avait lui été éliminé au troisième tour en simple face au Français Hugo Grenier, 150e mondial et tête de série N.3 (6-0, 5-7, 7-6 (5)) (Belga)