Challenger de Bienne: Ruben Bemelmans battu au 1er tour

Ruben Bemelmans a été éliminé au 1er tour du tournoi de tennis Challenger de Bienne, joué sur dur et doté de 44.820 euros, mercredi en Suisse.Le Limbourgeois, 33 ans et 221e mondial, s'est incliné en trois sets 6-3, 3-6, 7-6 (7/5) en 2 heures et 5 minutes face au Suisse Marc-Andrea Huesler, 159e mondial, 25 ans et tête de série N.7. Mardi, Ruben Bemelmans, à peine rentré du Paraguay, où il a participé à la belle remontée de l'équipe belge de Coupe Davis en remportant le 5e match contre la Bolivie dimanche, s'était qualifié pour les quarts de finale du double. Associé à l'Allemand Daniel Masur, avec lequel il forme la 4e tête de série du rendez-vous dans le canton de Berne, il s'est imposé 6-4, 3-6, 13/11 contre le Roumain Victor Vlad Cornea et le Grec Petros Tsitsipas. En quarts de finale (2e tour), la paire belgo-allemande défiera le duo franco-indien Maxime Janvier-Arjun Kadhe. (Belga)