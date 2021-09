Challenger de Bienne: Ruben Bemelmans dans le dernier carré du double

Ruben Bemelmans s'est qualifié pour les demi-finales du double au tournoi de tennis Challenger de Bienne, joué sur dur et doté de 44.820 euros, jeudi en Suisse.Associé à l'Allemand Daniel Masur, avec lequel il forme la 4e tête de série du rendez-vous dans le canton de Berne, il s'est imposé sur un double 6-4 contre le duo franco-indien Maxime Janvier-Arjun Kadhe. Ils défieront, pour une place en finale, la tête de série N.1 composée du Danois Frederik Nielsen et du Philippin Treat Huey. Aussi engagé en simple, Bemelmans (ATP 221) a été battu d'entrée par le Suisse Marc-Andrea Huesler, 159e mondial, 25 ans et tête de série N.7, sur le score de 6-3, 3-6, 7-6 (7/5). (Belga)