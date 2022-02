Challenger de Forli - Zizou Bergs atteint le 2e tour

Zizou Bergs (ATP 168) s'est qualifié pour le 2e tour du tournoi de tennis Challenger de Forli, joué sur dur et doté de 45.730 euros, lundi en Italie. Le N.2 belge s'est imposé en deux sets (6-4, 7-5) et 1h37 de jeu contre l'Italien Matteo Arnadli (ATP 357), invité par les organisateurs.Bergs, 7e tête de série en Émilie-Romagne, défiera au 2e tour l'Ukrainien Vitaliy Sachko (ATP 228) ou le qualifié américain Michael Mmoh (ATP 271). Le Limbourgeois de 22 ans est aussi engagé dans le tableau du double. Associé à l'Allemand Maximilian Marterer, il défiera Sachko et l'Italien Marco Bortolotti. (Belga)