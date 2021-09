Challenger de Murcie - Jeroen Vanneste éliminé au premier tour

Jeroen Vanneste (ATP 466) a été éliminé au premier tour du tournoi de tennis Challenger de Murcie, épreuve sur terre battue dotée de 44.820 euros, par l'Espagnol Roberto Ortega-Olmedo (ATP 332) 6-4, 3-6 et 6-3. La rencontre a duré 1 heure et 53 minutes.Plus tôt dans la journée, Joris De Loore (ATP 968) avait également été éliminé au premier tour, battu 4-6, 6-2, 6-3 par l'Argentin Andrea Collarini (ATP 254). De Loore et Vanneste joueront ensemble en double, où ils affronteront Collarini et son compatriote Mariano Kestelboim. (Belga)

