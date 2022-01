Challenger de Quimper - Zizou Bergs battu au premier tour par Dennis Novak

Deux semaines après son abandon sur blessure au premier tour des qualifications de l'Open d'Australie, Zizou Bergs (ATP 187) a retrouvé le chemin des courts. Engagé au Challenger de Quimper, le N.2 belge s'est incliné au premier tour devant l'Autrichien Dennis Novak, 118e mondial et tête de série N.3 de ce tournoi joué sur dur et doté de 45.730 euros, lundi en France.Au terme d'une partie tendue et riche en rebondissements, le Belge de 22 ans, trois titres acquis sur le circuit Challenger en 2021, a été battu 6-4, 2-6, 6-4 après 2h06 de jeu. Un autre Belge est engagé en Bretagne. En effet, Ruben Bemelmans (ATP 214) défiera mardi au premier tour le Russe Roman Safiullin (ATP 149), tête de série N.8. Le gaucher limbourgeois est aussi actif en double. Associé au Français Jonathan Eysseric, il affrontera les Tchèques Jonas Forejtek et Michael Vrbensky au premier tour, toujours mardi. (Belga)