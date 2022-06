Chambre du conseil Charleroi - Trois puéricultrices devant le tribunal correctionnel pour le décès d'un bébé de 3 mois

La chambre du conseil de Charleroi a décidé, jeudi, de renvoyer devant le tribunal correctionnel de Charleroi trois puéricultrices suspectées de non-assistance à personne en danger sur un bébé de 3 mois décédé dans une crèche à Charleroi, a indiqué vendredi Me Fabian Lauvaux, l'avocat des parents de la victime, confirmant une information de plusieurs médias.Le 9 mai 2016, la petite fille âgée de 3 mois a perdu la vie au sein de la crèche Dourlet à Charleroi (province de Hainaut) à l'issue d'une sieste. L'enquête, qui aura duré plus de cinq ans, a conduit à l'inculpation de trois puéricultrices de la crèche, qui devront se défendre devant le tribunal correctionnel de Charleroi. "La magistrate a estimé les éléments suffisants. Mes clients sont satisfaits qu'un débat puisse se tenir sous peu", a commenté Me Lauvaux, partie civile et avocat des parents de la jeune victime. (Belga)

