Championats d'Europe de tennis de table - Huitième titre européen pour Timo Boll

Timo Boll a été sacré champion d'Europe de tennis de table pour la 8e fois de sa carrière dimanche à Varsovie. Le pongiste allemand de 40 ans s'est imposé 4-1 (9-11, 11-6, 11-9, 11-8, 11-8) face à son compatriote Dimitrij Ovtcharov en finale du simple messieurs des championnats d'Europe.En simple dames aussi, la finale était 100 % allemande, et c'est Petrissa Solja qui l'a emporté 4-1 (11-7, 11-3, 11-9, 4-11, 11-2) face à Xiaonna Shan. Ces deux joueuses, associées, ont par ailleurs remporté le double dames face à leurs compatriotes Sabine Winter et Nina Mittelham. Cédric Nuytinck et son partenaire polonais Jakub Dyjas ont quant à eux été battus en finale du double messieurs. Ils se sont inclinés 3-1 (12-10, 11-8, 8-11, 11-7) face aux Russes Lev Katsman et Maksim Grebnev. (Belga)