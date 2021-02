Championnat d'Afrique des Nations - Le Maroc conserve son titre en battant le Mali 2-0 en finale

Le Maroc a conservé son titre en remportant le Championnat d'Afrique des Nations (CHAN) grâce à sa victoire sur le Mali 2-0 (mi-temps: 0-0), dimanche à Yaoundé, en présence du public, autorisé en nombre limité à assister aux matches pendant cette compétition.Les Lions de l'Atlas, vainqueurs de la précédente édition organisée à domicile, ont ouvert le score à la 69e minute grâce à un superbe but de la tête de Soufiane Bouftini bien servi par Omar Namsaoui sur corner. Leur capitaine Ayoub El Kaabi a doublé la mise dix minutes plus tard d'une tête à bout portant, également à la suite d'un corner. Initialement prévu du 4 au 25 avril derniers, le CHAN (Championnat d'Afrique des Nations), un tournoi réservé aux joueurs africains évoluant sur le continent, avait été reporté du 16 janvier au 7 février à cause de la pandémie de Covid-19. (Belga)