Championnat d'Europe de volley féminin - Britt Herbots en délicatesse avec ses abdominaux

Britt Herbots, habituelle première option en attaque chez les Yellow Tigers, a dû quelque peu s'épargner mardi lors de la victoire 3-0 de la Belgique contre la Bosnie-Herzégovine, synonyme de qualification pour les huitièmes de finale de l'Euro féminin de volley. La réceptionneuse-attaquante souffre de douleurs aux abdominaux."Je suis arrivée à l'Euro avec un sentiment médical positif. La rencontre face à la Serbie a été d'une très haute intensité, il a fallu y aller à 200 pour cent en défense et aux blocs. Puis nous avons joué cinq sets contre la Russie et enchaîné avec un troisième match de suite mardi", a expliqué Herbots au micro de Sporza. "Si c'est plus difficile de me donner à fond en attaque, je suis toujours ravie de pouvoir aider l'équipe d'une autre manière. Je suis là pour ça", a-t-elle assuré, avant de préciser qu'elle ressentait quelque chose quand elle s'engageait entièrement dans un smash. "Je ne pense pas que la blessure va totalement guérir mais j'espère pouvoir me reposer et entamer avec de bonnes sensations le match contre la France. Nous avons maintenant un jour de repos et j'espère que je pourrais être sur le terrain jeudi. Nous voulons gagner contre les Françaises pour avoir le meilleur classement dans notre groupe. Nous allons devoir jouer notre jeu, y aller à fond." Marlies Janssens a repris le rôle de Herbots avec brio, terminant la partie avec 20 points. "Le premier set a été plus compliqué, nous n'avons pas atteint notre meilleur niveau. Nous avons mieux servi par la suite afin de prendre le contrôle du match", a-t-elle analysé. "Nous avons un jour de repos mercredi qui arrive à point nommé après trois matches de rang. Nous allons tout donner contre la France jeudi", a ponctué Janssens. (Belga)

© 2021 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.