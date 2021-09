Championnat d'Europe de volley féminin - L'Italie championne d'Europe pour la 3e fois

L'Italie a été sacrée championne d'Europe de volley féminin pour la troisième fois en battant la Serbie 3sets à 1 (24-26, 25-22, 25-19, 25-11) en finale de l'Euro féminin de volley samedi soir à Belgrade.Les Serbes, doubles tenantes du titre et championnes du monde en titre, venaient de battre l'Italie en quart de finale des Jeux olympiques 3 à 0 il y a un mois à Tokyo, avant de prendre la médaille de bronze. Les deux premiers titres italiens dataient de 2007 et 2009. Plus tôt dans la journée, la Turquie avait pris la médaille de bronze en dominant les Pays-Bas 3 sets à 0 (25-20, 25-19, 25-23) dans la petite finale. Les Yellow Tigers avaient été éliminées par l'Italie en 8e de finale. (Belga)

