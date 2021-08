Championnat d'Europe de volley féminin - Les Pays-Bas assurent et la Suède surprend pour se hisser en quarts de finale

Les Pays-Bas et la Suède ont validé leur ticket pour les quarts de finale de l'Euro de volley féminin, samedi à Plovdiv, en Pologne.Les Néerlandaises (FIVB 9) se sont imposées 3 sets à 1 (25-22, 23-25, 25-19, 25-23) devant l'Allemagne (FIVB 11). Dans la foulée, la Suède, seulement 47e nation au classement mondial et 4e du groupe D, a signé la performance du jour en prenant la mesure de la Bulgarie, première de son groupe et 15e mondiale, après cinq sets disputés. Le match s'est ponctué sur le score de 25-12, 21-25, 22-25, 25-14 et 17-19 après 2h17 de jeu. Suédoises et Néerlandaises s'affronteront mardi pour une place dans le dernier carré. Les Pays-Bas, cinquièmes de l'Euro 2019, ont terminé 2e des championnats d'Europe 2015 et 2017. La Suède n'avait plus participé au tournoi continental depuis 1983. La Belgique, 4e de son groupe après une défaite 3-1 contre la France dans son dernier match de poule, défiera l'Italie, première de son groupe, lundi à Belgrade. Les Yellow Tigers (FIVB 12) devront faire sans Britt Herbots, l'un de ses atouts majeurs, blessée aux abdominaux. Les filles de Gert Vande Broek tenteront de faire mieux qu'en 2019 lors du dernier Euro, où elles avaient été battues en huitième de finale par la Russie. Cette édition de l'Euro regroupe 24 pays et se dispute dans quatre villes différentes : Belgrade (Serbie), Plovdiv (Pologne), Zadar (Croatie) et Cluj-Napoca (Roumanie). (Belga)