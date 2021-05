Championnat d'Europe EBU super-légers dames - Gontaruk - Medvedenko devant 400 personnes sur le terrain de football de l'URSL Visé

Deux fois remis, le championnat féminin d'Europe EBU de boxe qui doit opposer notre compatriote Djemilla Gontaruk (29 ans, 16 victoires, 7 défaites, 2 nuls) à l'Ukrainienne Olena Medevendenko (27 ans, 10 victoires, 8 défaites) pour le titre vacant des super-légers (entre 61,237 et 63,503 kg) , se disputera devant quatre cents spectateurs le samedi 12 juin à Visé."Le ring sera dressé sur le terrain de football du club ", explique le responsable de GMG Promotion et président de la Ligue Francophone belge de boxe (LFB) Marco Giuliani. "Juste devant la tribune où s'installera le public !" Outre le championnat d'Europe féminin, le programme de cette réunion comprendra également le championnat francophone des welters (entre 65,503 et 66,678 kg) qui opposera deux espoirs invaincus de la boxe belge: Quentin Gomes (22 ans, 9 combats, 9 victoires) et Pierino Paglierini (27 ans, 8 combats, 8 victoires, dont 6 avant la limite) ! (Belga)

