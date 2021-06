Championnat de Belgique de cyclisme - Wout van Aert: "Ce titre me donne pleine confiance pour le Tour de France"

Wout Van Aert a effacé tous les doutes qui pesaient sur lui, au niveau de sa condition, en s'imposant dimanche pour le titre de champion de Belgique à Waregem. Il se lancera en pleine confiance dans le Tour de France avec le maillot tricolore sur les épaules."Le titre national est un très beau titre et je serai très fier de porter le maillot noir, jaune, rouge sur les routes du Tour de France dès la semaine prochaine", a expliqué Wout Van Aert. "Je cherchais une réponse à mes questions quant à ma condition actuelle, j'ai obtenu la réponse en m'imposant pour le titre national à Waregem. Le scénario de la première partie de course, avec les quatre échappés, a été idéal pour Nathan Van Hooydonck et moi-même, seuls représentants de notre équipe Jumbo-Visma. La finale du championnat n'a par contre pas été facile. Theuns n'a pas voulu rouler à fond et les choses se sont donc un peu compliquées à l'avant, notre écart a diminué. Nous avons toutefois pu relancer la man?uvre. Je voulais miser sur mon sprint, en confiance, mais je savais aussi que j'avais donné des forces dans notre échappée. Remco Evenepoel m'a forcé à prendre la tête dans l'emballage final et je n'avais plus d'autre solution de tout donner jusqu'à la ligne. J'ai vu Theuns tenter de me remonter mais j'ai réussi à garder un léger avantage sur la ligne. Je dois décidément toujours gagner avec un écart minuscule. J'ai bondi de joie à l'annonce de ma victoire par le jury sur base de la photo finish. Je n'étais en effet pas venu à Waregem dans les meilleures conditions. J'ai subi une intervention pour une appendicite en mai dernier et je viens d'un stage en altitude. Je sais que je peux encore progresser. Ma chance au championnat a été que tous les éléments se sont alignés dans mon sens. Ce titre me donne pleine confiance pour le Tour de France". Wout Van Aert a, à son actif, plusieurs titres nationaux chez les élites, en cyclocross (2016, 2017, 2018 et 2021), en contre-la-montre (2019, 2020) et dimanche, pour la première fois sur route. Roger De Vlaeminck avait porté les maillots tricolores en cyclocross en 1974, 1975 et 1978 et sur route en 1969 et 1981. Van Aert est toutefois champion dans les deux disciplines en 2021. Wout Van Aert a, sur le podium national, levé un doigt vers le ciel en hommage à un ami. "Je veux dédier la victoire à Waregem à un ami qui a récemment perdu son combat contre le cancer. J'ai beaucoup pensé à lui et ça m'a donné de la force". (Belga)

