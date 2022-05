Championnat de Belgique de rugby - Termonde dernier qualifié pour les demi-finales des playoffs

Grâce à sa victoire écrasante 3-59 dimanche à Liège, Termonde a terminé à la 4e place du championnat à l'issue de la saison régulière. Un classement qui permet aux Gazellen de se qualifier pour les demi-finales des playoffs qui se joueront le 29 mai. La finale est programmée le 4 juin.Termonde sera opposé à La Hulpe, qui a dominé la saison régulière en ne concédant qu'une seule défaite à Soignies (22-13) en 18 rencontres. Dimanche, c'est l'ASUB qui a subi la loi des Hulpois 43-10. L'autre demie mettra justement en présence Soignies, 2e, malgré sa défaite 34-36 devant le Kituro, et l'ASUB, 3e. Les deux dernières saisons n'ont pu être menées à terme en raison de la pandémie de Covid-19. La Hulpe est le dernier champion, sacré en 2019 après trois titres consécutifs de Termonde entre 2016 et 2018. Audenarde est relégué en D2 et sera remplacé la saison prochaine par le Coq Mosan. Liège jouera le 4 juin le barrage pour le maintien/promotion face au Brussels University Club Rugby Saint-Josse (BUC), qui a terminé 2e de D2 grâce à sa victoire à Louvain 16-17. (Belga)