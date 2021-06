Championnat de Belgique des rallyes - Des spectateurs pour le South Belgian Rally le 26 juin

Le South Belgian Rally, manche d'ouverture du championnat de Belgique des rallyes, pourra accueillir des spectateurs le 26 juin à Vresse-Sur-Semois, ont annoncé les organisateurs mercredi.Ils ont reçu le feu vert en début de semaine pour pouvoir mettre en place un système de zones de spectateurs. "Les spectateurs seront attendus dans des zones précises, synonymes de sécurité et de spectacle, et même si le South Belgian Rally se déroule à ciel ouvert, le port du masque et le respect des distanciations sociales seront obligatoires", a précisé Florian Jupsin pour l'organisation DG Sport. "La consommation d'alcool sera interdite sur tout le parcours, ce qui se matérialisera par l'absence de toute buvette." Des "Packs Spectateurs" spécifiques seront mis en vente qui permettront de se rendre à six endroits différents sur la journée, selon un timing bien précis. Au total, 22 zones de spectateurs ont été créées. (Belga)