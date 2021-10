Championnat de Belgique des rallyes - Grégoire Munster (Hyundaï) s'adjuge le Sezoensrally à Bocholt

Grégoire Munster et Louis Louka (Hyundai i20 R5) ont remporté le Sezoensrally, 6e des 8 épreuves du championnat de Belgique des rallyes (BRC), samedi à Bocholt.Leader d'un bout à l'autre de l'épreuve, Grégoire Munster, 22 ans, s'est imposé cependant avec seulement 3.6 secondes d'avance sur Adrian Fernémont (Skoda Fabia Rally2), vainqueur au Rallye de Namur la semaine dernière, à l'issue d'un gros duel suivi de près par Ghislain de Mevius (Skoda Fabia Rally2), 3e à 10.5 secondes. Vincent Verschueren (VW Polo GTI R5), 4e, pointe lui à 1:36.39, devant Patrick Snijers (Porsche 997 GT3), 5e. C'est la deuxième victoire de la saison pour Grégoire Munster après l'East Belgian Rallye. Adrian Fernémont avait pris la tête du classement général après sa victoire à Jambes. Il la conserve de justesse devant Munster et De Mevius. Il reste deux rendez-vous au programme au Rallye du Condroz à Huy le 6 novembre et le Spa-Rallye en clôture le 4 décembre. (Belga)