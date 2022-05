Championnat du monde de motocross - Jago Geerts termine 2e du Grand Prix de Sardaigne en MX2

Jago Geerts (Yamaha) a terminé à la deuxième place du Grand Prix de Sardaigne de motocross en MX2, 8e des 20 épreuves du championnat du monde, dimanche à Riola Sardo en Italie.Vainqueur de la première course, Geerts a pris la deuxième place de la seconde course derrière son rival le Français Tom Vialle (KTM) qui remporte le Grand Prix. Le Français Thibault Benistant (Yamaha), deux fois troisième, prend la 3e place du GP. Dixième de la première course, Liam Everts (KTM) a pris la neuvième place de la seconde course pour une 9e place au classement final du Grand Prix. Au classement du championnat du monde, Geerts reste en tête avec 338 points, soit six de plus que Vialle (332). L'Allemand Simon Laengenfelder (Gasgas) est troisième avec 244 points. En MXGP, la victoire est revenue au Néerlandais Calvin Vlaanderen (Yamaha), vainqueur des deux courses dimanche. Il s'impose devant l'Espagnol Jorge Prado (GasGas), deux fois troisième, et son compatriote Glenn Coldenhoff (Yamaha), 2e de la seconde course. Côté belge, Jeremy Van Horebeek (Beta), 10e et 9e, a pris la 9e place et Brent Van Doninck (Yamaha), 7e et 20e, la 14e place. Au classement du championnat, le Slovène Tim Gajser (Honda), 7e dimanche, reste en tête avec 367 points devant le Français Maxime Renaux (Yamaha), 2e avec 288 points et le Suisse Jérémy Seewer (Yamaha), 3e avec 264 points. (Belga)