Championnat du monde de motocross - Jeffrey Herlings s'impose en France et reprend la tête du championnat MXGP

Le Néerlandais Jeffrey Herlings (KTM) a remporté le GP de France de motocross dans la catégorie MXGP, la 12e des 18 épreuves du championnat du monde, dimanche à Lacapelle-Marival. Ce succès permet au champion du monde 2018 de reprendre la tête du championnat.Deuxième de la première manche derrière Romain Febvre (Kawasaki), il a terminé devant le Français dans la seconde manche, dont le résultat est décisif pour la victoire finale en cas d'égalité. Tous deux ont ajouté 47 points. Au championnat du monde, Herlings a repris la tête au détriment du Slovène Tim Gajser (Honda), 3e dimanche après ses 3e et 6e places (35 points). La lutte pour le titre mondial s'annonce intense car Herlings compte 460 points, Febvre 454 et Gajser 450. Côté belge, Jeremy Van Horebeek (Beta) a terminé 16e Brent Van doninck (Yamaha) 20e et Kevin Strijbos (Yamaha) 26e. Ils occupent respectivement les 14e, 16e et 18e places avec 145, 120 et 98 points. En MX2, le Français Tom Vialle a dominé le tracé lotois, remportant les deux manches. Le champion du monde en titre s'est imposé devant l'Italien Mattia Guadagnini (KTM), le Français Maxime Renaux (Yamaha), l'Australien Jed Beaton (Husqvarna) et Jago Geerts (Yamaha). Renaux, 21 ans, conforte sa première place au championnat du monde. Avec 488 points, il précède largement Geerts (397) et Guadagnini (393). Vialle est 4e (372). Treizième rendez-vous de la saison, le GP d'Espagne se déroulera dimanche prochain à Intu Xanadu, dans la banlieue de Madrid. (Belga)